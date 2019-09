Musik in Moers : Blechbläsertage feiern Jubiläum im Jungbornpark

Die Veranstaltungsreihe besteht seit 25 Jahren.

Vom Musikpavillon aus beschallte der Posaunenchor Repelen den Jungbornpark. Zuerst unterstützte er den evangelischen Gottesdienst, der unter freiem Himmel stattfand, dann hatte der Posaunenchor sein eigenes Konzert in der Tradition der Kurkonzerte, die es zu „Lehmpastor“ Felkes Zeiten im Jungbornpark gab. Der Posaunenchor spielte „alte Musik in modernem Gewand“, so kündigte es Trompeter Ingo Ludwig an. Das erste Stück war Händels „Halleluja“ in einem Arrangement für Blechbläser, es folgten der Country-Song „King of the Road“ und ein Stück, das sich großzügig bei Scott Joplin bediente – für jeden ist etwas dabei.