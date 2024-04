Stadtmarketing empfängt IHK-Ausschuss „In Moers wird vieles richtig gemacht“

Der Handelsausschuss der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK) war zu Gast in Moers, um mehr über die Entwicklungen des Stadtmarketings und der anstehenden Umgestaltung der Innenstadt zu erfahren. Knapp ein Dutzend Ausschussmitglieder, die in verschiedenen Einzelhandelsbranchen tätig sind und in der IHK für die Interessen regionaler Handelsunternehmen eintreten, nahmen an der Exkursion in der Moerser City teil. Geführt wurde die Gruppe von Michael Kersting, Geschäftsführer von Moers Marketing, Mathis Günther, Innenstadtkoordinator der Stadt Moers, und Achim Reps, Vorsitzender der Immobilien- und Standortgemeinschaft Innenstadt Moers.