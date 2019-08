Kulturförderung in Moers : Inner Wheel-Damen wollen das Peschkenhaus unterstützen

Auf dem Gartenfest bei Clubmeisterin und Moerser Restauratorin Ingrid Jansing-Perret wurde eifrig gesammelt, um das älteste Bürgerhaus in Moers zu erhalten.

Die Damen des Inner Wheel Club Moers lassen sich immer wieder Aktionen einfallen, um Spenden für Projekte zu sammeln, die ihnen wichtig sind. Der Inner Wheel Club ist eine der größten Frauenvereinigungen weltweit mit 100 000 Mitgliedern in 100 Ländern. Gegründet wurde die Vereinigung im Jahr 1924 in England, nachdem die Frauen der Rotarier die sozialen Aktivitäten ihrer im Krieg weilenden Männer fortgeführt hatten. In Moers wurde der Club 2012 gegründet, hat zurzeit 27 Mitglieder und wird von Eve Cilles als Präsidentin geführt. Ingrid Jansing-Perret ist als Clubmeisterin eine besonders engagierte Inner Wheelerin. Zum fünften Mal lud sie am Samstag in den Garten ihrer wunderschönen Jugendstil-Villa ein. Rund 50 Personen folgten der Einladung, darunter Freundinnen der Inner Wheel Clubs aus den Nachbarstädten Wesel-Walsum-Dinslaken und Duisburg sowie Freunde vom Moerser Lions Club.

Alle Damen hatten gemeinsam ein köstliches Buffet sowie ein Kuchenbuffet zusammengestellt. Bei Kaffee, Sekt, guten Gesprächen und sanft untermalender Live-Musik genoss man das Gartenfest und ließ sich auch durch einen kurzen Regenschauer nicht die Laune verderben. Als echte Moerserin, deren Großvater das repräsentative Haus an der Rheinberger Straße im Jahr 1900 errichtet hat, liegen Jansing-Perret Projekte in ihrer Heimatstadt besonders am Herzen. Deshalb war schnell klar, wohin der Erlös der Gartenparty in diesem Jahr gehen sollte: An das Moerser Peschkenhaus. Denn das älteste Moerser Bürgerhaus aus dem 15. Jahrhundert droht einzustürzen, nachdem im Kellergewölbe Risse festgestellt wurden. „Ich fühle mich mit dem Peschkenhaus auf besondere Weise verbunden und wollte unbedingt etwas dazu beitragen, dass es erhalten bleibt“, erzählte Jansing-Perret. Als Gemälde-Restauratorin sind der 72-Jährigen nicht nur die Moerser Geschichte, sondern auch Kunst und Kultur in der Grafenstadt ein Herzensanliegen. Monika Jaklic, die Vorsitzende des Kunstvereins Peschkenhaus, freute sich über das Engagement des Inner Wheel Clubs. Sie war als Ehrengast beim Sommerfest anwesend. Es war im Frühjahr ein Schock für Jaklic, als das Ausmaß der Schäden deutlich wurde und alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Nun zeigte sie sich froh und dankbar, Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Die Grundfinanzierung sei glücklicherweise zugesagt und gesichert, doch „jeder Cent, der dazu kommt, ist wichtig!“, sagte Jaklic. Die Frauen vom Inner Wheel Club sind indessen bereits dabei, ihre nächste Benefiz-Aktion zu organisieren. Am zweiten Adventwochenende werden sie an ihrem Stand auf dem Weihnachtsmarkt Selbstgemachtes für einen guten Zweck verkaufen. Auf die Spezialität der Damen, Kartoffel-Waffeln mit Lachs und Dip, kann man sich schon jetzt freuen.