Großprojekt „Innenstadtumbau“ in Moers Wann die City zur Großbaustelle wird

20 Kilometer Strom-, Gas- und Wasserleitungen, sechs Kilometer Kanal, 23.000 Quadratmeter Oberfläche – zwischen Unterwallstraße und Schlosspark, Neuem Wall und Stadtgraben: Die seit Jahren immer wieder aufgeschobene Sanierung der maroden, zum Teil fast 100 Jahre alten Infrastruktur und der damit verbundene Komplettumbau der Innenstadt ist das womöglich größte Bauprojekt, das Moers je zu stemmen hatte. Weil das Leben während der voraussichtlich mehrere Jahre dauernden Arbeiten weitergehen muss, weil Geschäfte und Gastronomie weiter besucht werden wollen und sollen, gleicht das Vorhaben einer Operation am offenen Herzen. Am Montag haben Stadt und Enni die beiden, nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren ausgewählten Planungsbüros vorgestellt, die das Großprojekt fortan im Team koordinieren werden. Das Ingenieurbüro BFT Planung mit Sitz in Aachen ist dabei für den Tiefbau, also den Bereich unter der Erde, zuständig, das Büro Lohaus Carl Köhlmos aus Hannover für alles, was darüber liegt.



Was ist geplant? Schaffen sollen die Planer – gemeinsam mit der Stadt, der Enni und den bauausführenden Unternehmen – nicht weniger als eine über Jahrzehnte funktionierende, also eine zukunftsfähige City. Um die Akzeptanz für den Eingriff ins Leben der Stadt zu erhöhen, soll es nicht beim reinen Austausch der Strom-, Gas- und Wasserleitungen bleiben. Vielmehr sollen Mehrwerte für Bürger geschaffen werden – über neue Beleuchtungskonzepte zum Beispiel, schnelles Internet über Glasfaserleitungen, mehr Grün und schöne Oberflächen.



Warum ist der „Aufriss“ überhaupt nötig? Große Teile des sechs Kilometer langen Kanalnetzes sind rund 100 Jahre alt, die 22 Kilometer Leitungen in den rund drei Kilometer Versorgungsstraßen stammen überwiegend aus den 1960er und 1970er Jahren. Durch die teilweise erheblich überschrittene Nutzungsdauer steige das Risiko größerer Ausfälle und Schadensszenarien, sagt die Enni. Inspektionen bei annähernd allen Kanälen zeigten erheblichen Sanierungsbedarf. Dabei geht es auch darum, Gewässerverunreinigungen abzuwenden. Außerdem ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu – bislang nur punktuell geflickten – Gasleckagen im Bereich der Innenstadt gekommen.



Wer macht was? „Wir haben einen ganzheitlichen Ansatz“, sagt BFT-Geschäftsführer Thomas Skowasch. „Unsere Fachleute kennen sich nicht nur mit Kanal- oder Verkehrsplanung aus, sondern zum Beispiel auch mit Trinkwasserversorgung oder Glasfaserausbau.“ Lohaus Carl Köhlmos wiederum sind Spezialisten für die Gestaltung von Innenstadträumen, besonders: der Vereinbarkeit von historischen Stadtkernen mit dem Thema Barrierefreiheit. „Wichtige Punkte in Moers werden vor allem die Erreichbarkeit der Geschäfte während der Bauzeit und das Finden eines individuellen Gestaltungsmotivs sein“, sagt Thomas Köhlmos. Dabei geht es dann um die Frage: Was ist typisch Moers? Gibt es zum Beispiel Materialien, die sich bei der Gestaltung der Oberflächen wiederverwenden lassen? Und: Wohin soll sich die Innenstadt überhaupt entwickeln? Wie lässt sich Aufenthaltsqualität steigern und technisch auf die Folgen des Klimawandels – heiße Sommer, starke Niederschläge – reagieren? Kann man Niederschlagswasser sinnvoller nuten, als es einfach in den Kanal abzugeben?



Wie soll’s gelingen? Trotz der engen Straßen und Gassen sollen Anlieger durch die – voraussichtlich über Jahre durch die Innenstadt wanderende – Baustelle möglichst wenig einschränkt werden. „Wir planen deshalb in kleinen Bauabschnitten von etwa 15 Metern Länge“, erklärt Enni-Vorstand Kai Gerhard Steinbrich. Dabei soll, wo immer es möglich ist, über moderne Techniken grabenlos gearbeitet oder Baufelder möglichst schmal halten. Grundsätzlich wird sichergestellt, dass Wohn- und Geschäftshäuser stets erreichbar sind.

Wer darf mitreden? Gelingen, sagt Bürgermeister Christoph Fleischhauer, könne das Projekt nur durch eine intensive Einbindung aller Beteiligten – Anwohner, Einzelhändler und Gastronomen; also derjenigen, vor deren Tür direkt gebaut wird. Bei einer ersten Innenstadtkonferenz Anfang Mai im Gymnasium Adolfinum (siehe Info-Box) sollen alle, die es betrifft – also alle Bürger – in die Planungen einbezogen werden. „Das können wir erst jetzt tun, weil wir erst jetzt die Planungsbüros kennen“, so Fleischhauer. Ziel sei es, Bedürfnisse und Wünsche abzufragen und Anregungen aufzunehmen. „Wir wollen informieren und, wo möglich, Ängste und Sorgen nehmen. Vielleicht haben wir bei der bisherigen Vorplanung auch ein Themen vergessen. Planerisch befinden wir uns noch in der Jäger- und Sammlerphase.“ Laut Steinbrich soll die Wanderbaustelle während der mehrjährigen Bauzeit über ein mobiles Baustellenbüro direkt vor Ort erreichbar sein.