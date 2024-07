Zwei Großparkplätze in Moers So teuer wird das Parken ab 15. Juli

Wie die Stadt weiter mitteilte, werden die Parkscheinautomaten an der Mühlenstraße und am Friedrich-Ebert-Platz durch die Enni umgestellt. Auch wer kein Papierticket zieht, sondern über eine App bezahlt, kommt an den höheren Kursen nicht vorbei. Die Stadt habe die Smart-Parking-Anbieter angewiesen, auch in den Apps die Gebühren anzupassen.