Vorstandssitzung in Moers Initiativkreis unterstützt Tierheim

Die Schilderung zur Situation des Tierheims stimmte die Zuhörer nachdenklich. So sei seit Ende der Corona-Pandemie ein verstärkter Zulauf an Abgabetieren festzustellen. „Zahlreiche Menschen haben sich in der Corona-Zeit ein Haustier zugelegt und wollen oder können dieses nun zeitlich nicht mehr adäquat betreuen“, erläuterte die engagierte Tierschützerin. Mangelnde Erziehung der abgegebenen Tiere führe außerdem vermehrt dazu, dass etwa Hunde oftmals bissig sind, was sowohl deren Betreuung vor Ort wie auch die Vermittlungschancen deutlich erschwere. Zudem führe die momentan schwierige wirtschaftliche Lage gepaart mit der hohen Inflation dazu, dass sich manch ein Tierliebhaber sein Haustier schlichtweg finanziell nicht mehr erlauben könne.