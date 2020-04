Bürgermontor : Initiative für VHS-Kursleiter in Coronazeit

MOERS/KAMP-LINTFORT Ursula und Peter Bongertz haben sich Gedanken über das Auskommen freiberuflicher Dozenten in der Corona-Zeit gemacht. Jetzt hat die Volkshochschule ein Unterstützungskonto eingerichtet.

Das können sie in den nächsten Tagen, weil sie ihre Frage, wie die Bezahlung der Kursleiter in der Coronazeit aussieht, auch an Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Vhs-Leiterin Beate Schieren-Ohl stellten. So hat die Vhs gerade ein Konto bei der Sparkasse am Niederrhein mit dem Verwendungszweck „Unterstützung der vhs-Dozent_innen“ eingerichtet. „Die Initiative wurde gerne aufgenommen“, sagt Klaus Janczyk als Pressesprecher der Stadt. „Es gibt Dozentinnen und Dozenten, die auf die Honorare angewiesen sind. Bei Krankheit erhalten sie kein Honorar, genauso wenn ein Kurs nicht stattfinden kann.“