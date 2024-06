Politische Mitbestimmung Warum eine Initiative einen Bürgerrat für Moers will

Lokale Bürgerräte gebe es in über 90 Kommunen in Deutschland. Die Initiative macht in ihrem Antrag auch bereits konkrete Vorschläge, wie die Umsetzung organisiert werden kann. Ein entscheidendes Element dabei, dass Teilnehmende per Los ausgewählt und eingeladen werden. Das Losverfahren solle sicherstellen, „dass auch Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden, die sich bisher noch wenig oder gar nicht an politischen Entscheidungsprozessen in der Stadt beteiligt haben“. Gleichzeitig werde dafür Sorge getragen, dass im Bürgerrat „die große Vielfalt in der Stadt auch tatsächlich vertreten ist: alle Geschlechter, Altersgruppen, Stadtteile, unterschiedliche Bildungsabschlüsse, Bürgerinnen und Bürger aus Einwandererfamilien, Menschen mit Behinderungen.“