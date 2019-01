Unternehmen in der Innenstadt: Zwei Einzelhändler weniger in Moers

Moers Ende 2018 schloss der Mallorca-Shop – nun auch Porterra an der Pfefferstraße.

Die Zahl der inhabergeführten Geschäfte in der Innenstadt von Moers geht offenbar zurück. Seit Oktober hat der Mallorca-Shop auf der Neustraße bereits geschlossen. Auch der Weinhandel Porterra aus der Pfefferstraße wird sein Ladenlokal aufgeben. „Es lohnt sich nicht mehr“, sagt Hartmut Ruminski, der zusammen mit seiner Frau Beate Ruminski 16 Jahre lang den portugiesischen Wein- und Spirituosenhandel an der Pfefferstraße 8 führte.

Die Mieten in der Altstadt seien extrem hoch und das Online-Geschäft stelle eine große Konkurrenz dar. In der Innenstadt sei nur noch dienstags und freitags zu den Markttagen etwas los. Neben der gesunkenen Rentabilität spielten aber auch Alters- und Gesundheitsgründe bei der Schließung eine Rolle. Das Ehepaar hatte sein Geschäft 2000 zunächst an der Oberwallstraße eröffnet und war 2003 an die Pfefferstraße umgezogen. Zum Jahresende schon sollte Schluss sein. „Wir machen jetzt erst einmal Inventur und fangen dann langsam an auszuräumen. Immer wenn die Fahne draußen hängt, haben wir geöffnet und man kann gerne noch vorbeikommen.“ Wann und ob ein Nachmieter in das Ladenlokal einzieht, ist noch nicht klar.