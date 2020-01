Infrastruktur in Moers : Millionenschweres Bauprogramm für 2020

Provisorisch ausgebesserte Frostschäden auf der Düsseldorfer Straße in Schwafheim. Zwischen dem Heide- und dem Kirchweg erhält die Verkehrsader im Moerser Süden einen neuen Belag. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Stadt und Enni haben ihre Vorhaben für das laufende Jahr vorgestellt. Das sind die sechs größten im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Bröckelnde Straßen mit maroden Ver- und Entsorgungsleitungen darunter machen den allermeisten Kommunen zu schaffen. Moers ist da keine Ausnahme. Der Status Quo ist das Resultat eines jahrzehntelangen Sanierungsstaus, das Beseitigen in jeder Hinsicht eine Herausforderung. Insgesamt rund 38 Kilometer Energie- und Wasserleitungen, Kanäle und auch rund zwei Kilometer Straßenoberfläche wollen Moers’ Technischer Beigeordneter Thorsten Kamp und Kai Gerhard Steinbrich, Vorstand der Enni Stadt & Service, in diesem Jahr sanieren.

Fest steht schon jetzt: Bei den knapp 250 Netz-, Hausanschluss- und Straßenbaustellen werden auch wichtige Verkehrsadern wie die Bahnhof- oder die Düsseldorfer Straße betroffen sein. „Grundsätzlich werden alle Maßnahmen aber vorab abgestimmt, spartenübergreifend koordiniert und – wo möglich – kombiniert, um die Belastungen so gering wie möglich zu halten“, sagt Steinbrich. „So werden in diesem Jahr zum Beispiel 82 Netzbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet in 33 Baustellen zusammengeführt.“

Allen Beteiligten sei zudem wichtig, dass die Bürger durch eine frühzeitige Information in Maßnahmen eingebunden sind, betont der Enni-Vorstand. Eine Übersicht großer Baustellen gebe es deswegen auch im Internet und der Enni-App. „Medien und direkte Anlieger informieren wir zudem stets schriftlich. Sind Geschäftsleute betroffen, suchen wir vor Baubeginn nach einem gemeinsamen Weg, der den Geschäftserfolg nicht gefährdet.“



Kapellen, Bahnhofstraße Bereits im Februar starten die Arbeiten an der Bahnhofstraße in Kapellen. Die soll, wie zuvor die Römerstraße, bis 2023 ein vollkommen neues Gesicht erhalten: mit sicheren Wegen für alle Verkehrsteilnehmer und viel Grün drumherum. Erneuert werden Wasser-, Gas- und Telekommunikationsleitungen, auf 1100 Metern Länge entsteht ein neuer Kanal. Gearbeitet wird in mehreren Bauabschnitten, die unter anderem eine Vollsperrung der Moerser und der Neukirchener Straße zur Folge haben. Auch die Bahnhofstraße wird im Laufe der Maßnahme halbseitig abgeriegelt.

Auf die Arbeiten unter der Erde folgt der Neubau des Straßenraums inklusive geplanter Radfahrstreifen. Die Enni geht davon aus, dass sie ab 2021 so weit ist. Ziel, heißt es, sei eine Verbesserung der Verkehrsabwicklung an den Knotenpunkten. Dafür sollen unter anderem eine neue Ampelanlage an der Kreuzung Moerser Straße / Neukirchener Straße und ein Kreisverkehr an der Nieper Straße sorgen. 32 Bäumen können erhalten werden, 17 werden neu gepflanzt. „Insgesamt wird es am Ende an dieser Stelle etwas weniger Bäume geben als vorher“, sagt Kamp. „Diese Entscheidung hat die Politik zugunsten eines sichereren Radwegs bewusst getroffen.“ Die ersten Bäume sollen bereits übernächste Woche fallen, die Kanalbauarbeiten beginnen im dritten Quartal. Fertigstellung: voraussichtlich 2023.