Informationen, Tipps und Reanimationstraining : Herztag im Bethanien in Moers ​

Moers Am 9. November dreht sich im Moerser Krankenhaus alles rund um die Gesundheit unseres Zentralorgans. Das Team um Chefarzt Professor Stefan Möhlenkamp lädt zum kostenlosen Infonachmittag.

Die Klinik für Kardiologie & Internistische Intensivmedizin am Krankenhaus Bethanien, Bethanienstraße 21, beteiligt sich an den Aktionswochen mit ihrem Herztag am Mittwoch, 9. November. „Die Veranstaltung richtet sich an Menschen jeden Alters, wenngleich insbesondere Ältere von Vorhofflimmern häufiger betroffen sind als Jüngere. Entscheidend für eine erfolgreiche Therapie ist das frühzeitige Erkennen dieser Erkrankung“, erklärt Chefarzt Professor Stefan Möhlenkamp.