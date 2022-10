Inflationsausgleich gefordert : Energiekrise trifft Krankenhäuser in Moers und Kamp-Lintfort hart

Ohne Strom läuft hier nichts: Blick in einen OP-Saal während einer Operation (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Brandt

Moers/Kamp-Lintfort Unternehmen in der freien Wirtschaft würden Ausgaben reduzieren und Mehrkosten an ihre Kunden weitergeben. Krankenhäuser können weder das eine noch das andere tun. Was das für den Klinikbetrieb bedeutet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Strom und Gas, Lebensmittel, medizinische Produkte, Personal: Krankenhäuser haben gerade Mehrausgaben in Millionenhöhe zu stemmen. Die Energie für die Heizung ist dabei nur ein Baustein. Auch die Lüftungs- und Klimatechnik frisst enorme Mengen an Strom, technische Geräte für Computertomographen oder die Strahlentherapie ebenso.

Unternehmen in der freien Wirtschaft würden in so einer Situation entweder Ausgabe reduzieren – zum Beispiel, indem sie Abteilungen schließen und Personal entlassen –, oder die Mehrkosten an ihre Kunden weitergeben. Krankenhäuser hingegen können weder das eine noch das andere tun, schließlich hängt ihre Finanzierung an Fallpauschalen, und sie haben sie einen Versorgungsauftrag.

Bethanien-Chef Ralf Engels Foto: Christoph Karl Banski

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat jetzt mit Blick auf immer mehr Corona-Fälle und die stark gestiegenen Energiepreise vor einer Insolvenzwelle bei Kliniken gewarnt. Corona-Herbstwelle und extrem steigende Kosten vor allem für Energie bedeuteten für die Krankenhausversorgung bislang ungekannte wirtschaftliche Risiken, sagte der Vorstandsvorsitzende der Krankenhausgesellschaft Gerald Gaß. Benötigt werde ein sofortiger Inflationsausgleich, denn ein Großteil der Krankenhäuser könne die gestiegenen Kosten nicht mehr aus Einnahmen und Rücklagen begleichen.

Auch Ralf Engels, Vorstand und Krankenhausdirektor der Stiftung Bethanien Moers, unterstreicht die allgemeine Notwendigkeit finanzieller Unterstützung. „Beim Thema Gas haben wir noch Glück, weil wir mit Fernwärme heizen“, sagt er. Das Thema „Strom“ allerdings bereitet dem Bethanien-Chef Sorge. Neben dem OP-Bereich verschlingen vor allem die Arbeitsplätze mit PCs und Druckern, aber auch das Datenmanagement Unmengen an Energie. Nichts davon lässt sich einfach ausschalten oder runterfahren, denn im Zweifel hängt ein Menschenleben dran.

Circa 400.000 Kilowattstunden Strom werden laut Engels im Krankenhaus Bethanien pro Monat benötigt. „Bei rund 500 Betten macht das 800 Kilowattstunden pro Bett und Monat: Das ist schon eine Menge Holz“, sagt der Direktor. Dabei seien mögliche Stromsparpotenziale schon ausgeschöpft – zum Beispiel beim Licht.

„Die klassischen Neonleuchten, die 24 Stunden lang an sind, sind mittlerweile fast alle durch moderne, energieeffiziente LED ersetzt“, betont Engels. „In öffentlichen Bereichen und Räumen, die nur tagsüber genutzt werden, wurden Bewegungssensoren eingebaut. Überall dort, wo renoviert oder neu gebaut wird, wird die Wärmedämmung optimiert. Beim neuen Bildungs- und Gesundheitszentrum, das gerade auf dem Campus Bethanien entsteht, setzen wir auf Pholtovoltaik.“ Und trotzdem, sagt Engels: Im Vergleich zur Energiemenge, die in einem Krankenhaus verbraucht werde, seien das nur kleine Einsparungen – der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. „Und das betrifft alle Krankenhäuser.“

Dass sich die Energiekrise auch am St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort spürbar bemerkbar machen wird, steht damit fest. Wie sehr, das kann Pressesprecher Jörg Verfürth derzeit nicht beziffern, da das komplette Energiemanagement des Krankenhauses von der St.-Franziskus-Stiftung in Münster gesteuert wird. Das Krankenhaus in Kamp-Lintfort gehört dem Klinikverbund an. Von Münster aus werden die Preise für den ganzen Verbund ausgehandelt. Sicher ist aber: Das St. Bernhard verbraucht etwa zwei Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr, rund 166.000 pro Monat.

Es sei von Vorteil, ein großer Kunde zu sein, sagt Verfürth. Hoffnung ist, dass der anstehende Zusammenschluss der katholischen Unternehmen St.-Franziskus-Stiftung und Marienhaus-Gruppe die Lage der Krankenhäuser im Verbund noch weiter stärkt. Das Bundeskartellamt hat der Fusion erst kürzlich zugestimmt. Das St.-Bernhard-Hospital habe zudem zahlreich bauliche Maßnahmen realisiert, die auch den Energiebedarf des Krankenhauses senken sollen. Dazu gehören die Bettenhaus-Sanierung samt neuer Fassadendämmung und neuer Aufzuganlage. Am St.-Bernhard-Hospital hegt man den Wunsch, dass sich die Politik dahin bewegt, die Kliniken mehr zu unterstützen.