Independent-Musikerin aus Moers Myriam-Catharina singt über die Macht der Gedanken

Moers · Die gebürtige Moerserin veröffentlicht gerade ihren dritten Song. Wie sie ihre Musik komponiert und warum sie gerade R&B und Soul in Deutschland mehr in den Vordergrund rücken will.

28.06.2024 , 05:15 Uhr

Myriam-Catharina ist Jazz-Sängerin und stammt gebürtig aus Moers. Foto: Elena Drus

Von Maria Litges