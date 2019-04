Kirche in Moers : In Repelen geht eine Ära zu Ende

MOERS Pastor Uwe-Jens Bratkus-Fünderich bereitet seinen Abschied aus der Kirchengemeinde Repelen vor. Am 1. August 2019 beginnt sein Unruhestand in Schwafheim – als Coach von Einzelpersonen und Gruppen.

Zu erinnern ist an das Dorffest, das als Institution über die Moerser Grenzen bekannt ist. Da ist die stabile Gemeinschaft von „Repelen Aktiv“. Wenn Pastor Bratkus-Fünderich auf seine Zeit in Repelen zurückblickt, wird schnell klar: Ihm sind die Menschen ans Herz gewachsen. 1991 startete er im Pfarrbezirk Moers-Repelen seinen Dienst. Es war die Zeit des Zechensterbens. Pfarrer Selter hatte zuletzt die Gemeinde geprägt, streng reformiert und deutlich abgegrenzt zur Bürgergemeinde. „Ökumene spielte keine Rolle“, so Bratkus-Fünderich. Schnell wurde klar, der „Neue“ macht es anders. Die Renovierung des Pfarrhauses zum Beispiel, das er zusammen mit den Kirchbaumeisters für seine Familie gestaltete. Er packte mit an und lernte aus der Perspektive des Hilfsarbeiters, wie er es nennt, die Gemeinde kennen. Die Arbeit auf dem Bau war ihm als Sohn eines Bauunternehmers bekannt. „Eigentlich wollten wir nur drei Jahre bleiben“, so das Pastor. Aber die Umgestaltung des Kindergartens beschäftigte ihn. „Meine Tochter sollte eine schöne Kindergartenzeit haben“, so Bratkus-Fünderich.

Vom Presbyterium kam Rückendeckung bei der Umwandlung. Mit Ingrid Hoffman als Leiterin machte sich der Kindergarten auf den Weg zu neuer pädagogischen Arbeit. Mit Erfolg. „Wir gehörten damals zu den ersten Familienzentren in NRW und zu den 60 besten Einrichtungen im Land von 3000“, sagt Bratkus-Fünderich. Das Clarenbachhaus füllte sich mit über 20 Gruppen, darunter Chöre. Repelen galt als der größte Anbieter für Eltern-Kind-Arbeit. Ähnlich die Jugendarbeit. „Anstrengend war für uns die Zeit, als wir uns für die Trägerschaft des Jugendzentrums bewarben“, so 63-Jährige. „Trotzdem scheiterte das Projekt an den unterschiedlichen Arbeitsweisen von uns und der Awo“, so sein Fazit. Jugend begleitete er bei den Konfirmanden und den Freizeiten. Die Repelener Dorfkirche rückte er in den Mittelpunkt. Mit Ausstellungen und Konzerten machte er sie zum Kulturzentrum. Kein Eintritt, sondern die Kollekte am Ausgang, so das Konzept. Die Kirche wurde Treffpunkt beim Dorffest, beim Weihnachtsmarkt. „Ökumene wurde für uns immer wichtiger“, so Bratkus-Fünderich über den Austausch mit Pfarrer Heinz-Jürgen Wagener, Heinrich Bösing und die Pastoralreferenten. Repelen beteiligte sich an der Nacht der Offenen Gotteshäuser, feierte ökumenische Open-Air Gottesdienste im Jungbornpark.