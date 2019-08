Party in Moers : In Moers wird wieder gerockt!

Die Veranstalter (vl.) Michael Zajuntz, Sponsor Guido Lohmann, Dirk Aberfeld und Michael Birr freuen sich auf die Rocknacht. Foto: Fiona Garden. Foto: Fiona Garden

Am 17. August werden bei der Moerser Rocknacht wieder bekannte Hits des Rock’n’Roll gespielt. Insgesamt treten ab 18 Uhr drei Band auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fiona Garden

Nach der erfolgreichen Premiere mit fast 2000 Gästen im Vorjahr geht die Rocknacht nun in die zweite Runde. Am 17. August soll in der Enni-Eventhalle mit drei Bands ordentlich gefeiert werden. „Dabei ist für jeden, der Musik mag, etwas dabei“, verspricht Dirk Aberfeld, Gastronom und einer der Veranstalter der Moerser Rocknacht.

Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung mit der Band „Rockhouse“, die unter anderem Hits von Bon Jovi präsentiert. Dabei geht es aber nicht nur laut zu, denn das ein oder andere Stück wird auch mit den sanften Tönen einer akustischen Gitarre begleitet. Außerdem stellt die Band einige ihrer selbst geschriebenen Lieder vor. Danach geht es weiter mit der aus dem Krefelder Raum kommenden Band „Fake“. Sie covert verschiedene Rock- und Pop Songs der vergangenen 40 Jahre. Darunter sind auch Interpreten wie Billy Idol und Depeche Mode. Die dritte Band heißt „Sick‘s Pack“. Diese hatte bereits im vergangenen Jahr für gute Resonanz beim Publikum gesorgt und mit ihrer Bühnenpräsenz überzeugt. Mit ihren Coversongs bekannter Rock-Hits der 1980er Jahre soll die fünfköpfige Band die Zuhörer zum Feiern, Singen und Tanzen motivieren.

Info Eintrittskarten und Vorverkauf Karten können ab sofort für zehn Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr, in allen AD-Ticketshops, bei der Volksbank Niederrhein in Moers (hier ohne VVK) und in der Bürger- und Touristeninformation der Stadt Moers an der Kirchstraße 27 a, erworben werden. An der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro.

„Wir hören uns die Bands, die wir zur Rocknacht einladen, immer vorher an. Fake und Rockhouse, die in diesem Jahr das erste Mal dabei sind, passen gut zur Veranstaltung“, sagt Aberfeld. „Covermusik ist am besten zum Partymachen geeignet, da sie für ein breiteres Publikum attraktiv ist. Wir sprechen eine Zielgruppe im Alter von 25 bis 75 Jahren an“, ergänzt Michael Zajuntz, ein Veranstalter und ebenfalls Gastronom. „Im Vorjahr war die Veranstaltung fast ausverkauft und der Abend verlief sehr friedlich“, sagt Michael Birr vom Stadtmarketing Moers. Er freut sich bereits auf eine lange, erfolgreiche Partynacht.

Der Veranstaltungsort ist mit der Enni-Eventhalle glücklicherweise wetterunabhängig. Die Türen zwischen dem Innenbereich und draußen werden geöffnet sein, und im Vergleich zum Vorjahr hat man den Außenbereich vergrößert. Hier wird es auch Catering, Bier und Cocktails sowie Tische und Bänke geben. „Der Außenbereich soll für Gäste da sein, denen es mal zu laut wird oder die sich unterhalten wollen. Wir als Veranstalter legen zudem Wert auf eine große Bühne mit qualitativ hochwertigem Sound und gutem Licht.“, sagt Zajuntz.

Die Band Rockhouse stellt sowohl Coverstücke, als auch Eigenkompositionen vor. Foto: Veranstalter