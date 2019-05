Medizin in Moers : Der Arzt wird’s auch beim Teddy richten

Im Teddy-Krankenhaus am Bethanien-Seniorenstift wurden die Lieblinge zahlreicher Kinder kostenlos „behandelt“ und geheilt.

Funktion Das Teddy-Krankenhaus erfüllt eine wichtige Funktion, unterstrich der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Bethanien, Michael Wallot. „Kind und Krankenhaus sind oft eine Herausforderung. So baut man spielerisch die Hemmungen der Kinder davor ab.“ Laut Wallot werden jährlich 3000 Kinder und Jugendliche im Bethanien stationär, notärtztlich 13.000 und in den besonderen Sprechstunden 2500 behandelt.

In dem „Aufnahmezelt“ sassen Mitarbeiterinnen der AOK, die auf einem „Anamneseblatt“ dann den Namen des Patienten und seines Begleiters, die früheren „stofftierfachärzlichen Behandlungen“; Größe und Gewicht maßen und die Beschreibung der Verletzung aufnahmen. „Die meisten kommen hier mit Unfällen im Haushalt und mit Verdacht auf Arm-oder Beinbruch – Berufsrisiko beim Stofftier“, sagte Silvia Paßens und machte deutlich, dass ihr der Umgang mit den Kids in den vergangenen 14 Jahren selbst Spaß macht. „Das ist jedesmal was Besonderes, weil die Kinder das so mitmachen.“

Im nächsten Zelt warteten schon die „Ärzte“ – in Wirklichkeit Gesundheits- und Krankenpflege- Azubis des Bethanien – auf die „Patienten“. „Hallo Tim, ich bin Dr. Nicola. Was hat er denn?“, zog Nicola Lukaschek gegen die Schmerzen in Bein eine kleine Spritze auf. „Wir versuchen ihnen zu zeigen, dass sie keine Angst haben müssen“, gab die 22-Jährige dem Jungen den Tupfer in die Hand und versorgte das Tier mit einem Pflaster. Oft imitierten Kinder das, was sie zuhause wahrnehmen, war ihre Beobachtung. „Hatte der Opa einen Herzinfarkt, hat der Bär hier Herzschmerzen.“