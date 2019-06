Konzertreihe in Moers : Musik, die aus dem Herzen kommt

Konzertreihe in Moers

Moers Das neue Programm der städtischen Konzertreihe steht: Musikreferent Tobias Krampen hat der vielfältigen Reihe seine Handschrift gegeben.

Das Konzept ging auf: Tobias Krampen, der am Donnerstag das Programm der städtischen Konzertreihe für die Saison 2019/20 vorgestellt hat, freut sich über die positive Resonanz des Publikums auf die von ihm eingeführten Neuerungen: „Ich bin sehr glücklich. Die öffentlichen Generalproben waren fast wie zweite Konzerte, nur dass die Künstler von der Bühne kamen und sich mit den Zuhörern unterhielten.“ Und durch die Konzerteinführungen hätten sich die Besucherzahlen verdoppelt. Beides will Krampen, für den im September die dritte Spielzeit als Kurator der Konzertreihe beginnt, auch in der nächsten Spielzeit beibehalten. „Seine Handschrift ist deutlich zu erkennen“, betonte Kulturdezernent Wolfgang Thoenes. Und die Zielsetzung, ein jüngeres Publikum zu erreichen, sei umgesetzt.