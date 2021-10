In Moers und Neukirchen-Vluyn : Betrüger an der Haustür unterwegs

Betrüger an der Haustür unterwegs

In Moers und Neukirchen-Vluyn

Moers Die Meldungen über versuchte und vollendete Trickdiebstähle häufen sich. Meist sind Senioren die Opfer. Wie die Täter vorgehen, was die Polizei rät.

Am Mittwoch gegen 14 Uhr klingelte ein Betrüger bei einer 90 Jahre alten Frau aus Moers-Hülsdonk und gab an, die Wasserhähne überprüfen zu wollen. Prompt ließ die alte Dame den Unbekannten in ihre Wohnung. Als dieser sie anwies, im Bad das Wasser laufen zu lassen und die Tür hinter der 90-Jährigen schloss, kam der Frau das komisch vor und sie warf den Unbekannten beherzt aus der Wohnung. Die Gelegenheit, etwas zu stehlen, hatte der Betrüger offensichtlich nicht gehabt. Nach Angaben der Dame fehlte nichts.