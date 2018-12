In Moers kümmern sich Freiwillige um Obdachlose an den Feiertagen: Feier im Don Bosco-Haus: Auf der Platte hassen sie Silvester

In Moers kümmern sich Freiwillige um Obdachlose an den Feiertagen

Moers Tina verbringt Silvester, Neujahr ebenso wie Weihnachten ohne ihre Kinder. Die 48-Jährige ist heroinabhängig, hat das Sorgerecht verloren. Sie geht regelmäßig zur Methadonvergabe, um nicht rückfällig zu werden.

„Sonst lande ich wieder in Haft“, glaubt sie. „Ich klaue dann, um an Geld für die Drogen zu kommen.“ Einsam sei sie nicht, sagt sie. Da wäre ja noch ihr „Wuffel“. Den Hund hat sie auch zur Weihnachtsfeier ins Don-Bosco-Haus mitgebracht.

Dort sitzt sie am heiligen Abend mit fünf Bekannten aus der Moerser Drogenszene zusammen und genießt ein Festmahl. Es gibt Rindergulasch, Apfelrotkohl, Kartoffelknödel. Zwanzig Helfer von der Caritas, dem Sozialdienst katholischer Männer und der Pfarrgemeinde Sankt Josef haben die Feier organisiert. Immer wieder singen die 70 GästeWeihnachtslieder mit Pfarrer Herbert Werth. Begleitet werden sie dabei von Edith Latz am Klavier.

Nur ein Mittvierziger, der vor zwanzig Jahren aus Kasachstan nach Moers kam, tut sich schwer mit dem Text. „Mein deutscher Opa hat mir früher Weihnachtslieder vorgesungen, aber das hier nicht“, sagt er in gebrochenem Deutsch zu den beiden Männern neben ihm. Er kennt sie von der sogenannten Moerser Platte. So würden die Treffpunkte der Obdachlosen- und Drogenszene genannt. Die gäbe es zum Beispiel am Bahnhof oder am Kö. „Dort bin ich immer unterwegs, ich lebe schließlich seit acht Jahren im Zelt“, sagt der Kasache. Wenn er mit den Händen gestikuliert, sind die schwarzen und braunen Stellen an seinen Fingerkuppen zu sehen.