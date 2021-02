Wenn nicht in Kita einsetzbar : In Moers helfen Erzieherinnen bei Wahlvorbereitung

Andre Strajhar und Melanie Rams aus dem Team Wahlen stecken bereits jetzt mitten in den Vorbereitungen für die Bundestagswahl im September. Foto: Stadt Moers

Moers Im Rathaus hat bereits die Organisation für die Bundestagswahl im September begonnen. Unterstützt werden die Mitarbeiter dort auch von Erzieherinnen, die derzeit in ihrer Kita aus verschiedenen Gründen nicht eingesetzt werden können.

Schilder drucken und laminieren, Kugelschreiber zählen, Wahlhelfer gewinnen: Für viele scheint die nächste Wahl noch eine Ewigkeit entfernt. Melanie Rams, Leiterin des Fachdienstes Bürgerservice und Wahlen, weiß jedoch, dass die Zeit bis zum 26. September schneller vergehen wird, als ihr und ihrem Team lieb ist.

Am letzten Sonntag im September steht die Bundestagswahl an. Die Fachdienstleiterin blickt zuversichtlich auf die nächsten Monate: „Das Stresslevel bei der Kommunalwahl 2020 war höher, als es vermutlich 2021 bei der Bundestagswahl sein wird“, sagt sie. „Außerdem haben wir jetzt bereits einige Erfahrungen, was die Umsetzung einer coronakonformen Wahl betrifft.“ Bei der Kommunalwahl muss die jeweilige Stadt alles selbst organisieren, bei der Bundestagswahl dagegen übernimmt Krefeld die Wahlleitung. „Das nimmt uns einige Aufgaben ab“, so Rams.

Um die Erfahrungen aus 2020 bestmöglich zu nutzen, habe das Team nach der Kommunalwahl reflektiert, heißt es vonseiten der Stadt. Das Ergebnis: Die Organisation vieler Dinge soll weiter im Voraus erfolgen, um die Hektik zu reduzieren. Deshalb beginnen die Mitarbeiter im Rathaus schon jetzt mit den Vorbereitungen.

Unterstützt werden sie unter anderem von Erzieherinnen, die derzeit in ihrer Kita aus verschiedenen Gründen nicht eingesetzt werden können, zum Beispiel, weil das Infektionsrisiko dort für bestimmte Personengruppen zu groß ist. Der erfahrene Teil der Teamkollegen überprüft, ob die Stimm- und Wahlbezirke die richtige Größe haben und welche Räumlichkeiten als Wahlbüros in Frage kommen. Außerdem planen sie Wahlhelferschulungen und erstellen einen Personalplan. „Aktuell fahren wir zweigleisig. Was ist im September mit Corona? Das wissen wir jetzt ja noch gar nicht. Deshalb planen wir momentan beispielsweise Wahlhelferschulungen sowohl in einer Offline- als auch in einer Online-Variante“, erklärt Melanie Rams die Vorgehensweise.

Ein großes Thema sei das Gewinnen von Wahlhelfern, heißt es. Alle Wahlberechtigten dürfen beim Auszählen der Bundestagswahl mithelfen und sich somit ein Erfrischungsgeld verdienen. Im Unterschied zur Kommunalwahl sind das jedoch nur Personen ab 18 Jahren. „Wir bauen darauf, dass auch wieder viele Personen die Möglichkeit der Briefwahl nutzen“, sagt die Fachdienstleiterin.