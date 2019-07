Neues Angebot : In Moers gibt es jetzt Rollstühle für Friedhofsbesucher

Moers Das Angebot soll insbesondere Menschen ansprechen, die im Alltag nicht auf einen Rollstuhl angewiesen sind, bei Bestattungen aber den Bedarf verspüren, eine solche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Die Enni Stadt & Service bietet am Moerser Hauptfriedhof jetzt einen neuen Service an. Sechs Rollstühle stehen Trauernden dort ab sofort kostenlos zur Verfügung. Das Angebot soll insbesondere Menschen ansprechen, die im Alltag nicht auf einen Rollstuhl angewiesen sind, bei Bestattungen aber den Bedarf verspüren, eine solche Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Eine Bestattung ist immer eine Belastung. Unser neues Angebot richtet sich besonders an ältere Menschen. Sie erhalten so eine Unterstützung für die Zeit des Abschiednehmens am Grab“, erklärt Lutz Hormes, Vorstand der Enni Stadt & Service, die Beweggründe für das Engagement des Unternehmens.