Mögliche Folgen des Klimawandels : In Moers fehlen 600 Bäume – mindestens

Aktuell gibt es in Moers hauptsächlich Linden, Platanen, Hainbuchen und Ahorn. Noch lasse sich keine verlässliche Aussage darüber treffen, welche Bäume sich langfristig halten werden, sagt die Stadt. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Moers Auch der Baumbestand in Moers hat in den vergangenen zwei Jahre unter extremen Wetterbedingungen gelitten. Die Antwort der Stadt darauf lautet: Diversität.

Von Alexander Florie-Albrecht

Zwei Jahre Sommerhitze, wenig Wasser – auch vor der Grafenstadt macht der Klimawandel nicht halt. „Klimawandel war für viele ein abstrakter Begriff, mittlerweile haben wir Situationen, wo er in unserer Lebensumwelt ankommt“, sagt Jürgen Sommerfeld vom Fachbereich Grünflächen und Umwelt der Stadt Moers. „Das ist ein ganz breites Feld.“

Und es betrifft zahlreiche Fragen – wie die der zukünftigen Planung von Luftschneisen in Städten, von notwendigen Grünverbindungen. „Solche Fragen sind im Umweltleitplan verankert, der parallel zum Flächennutzungsplan erarbeitet wurde“, sagt Sommerfeld. Der müsse aber noch einmal überarbeitet und schließlich als Rahmenplan für Moers final beschlossen werden.

Info 550 Wassersäcke für den Einsatz im Sommer Baumbestand „Wir als Stadt verwalten unmittelbar 40.000 Bäume – davon befinden sich ungefähr 15.000 im Bereich des Straßenraums. Das ist eine beachtliche Menge“, sagt Jürgen Sommerfeld vom Fachbereich Grünflächen und Umwelt der Stadt Moers.Nicht umsonst habe Moers mittlerweile 550 Wassersäcke zur Verfügung, um den Durst der Bäume im Sommer zu stillen.

Selbstverständlich, sagt der Experte, sei auch der Gesetzgeber gefordert, Rahmen zu setzen – beispielsweise wenn es darum geht, das Thema Ökologie in der Landwirtschaft zu verankern. „Das ist so ein dickes Brett, und so vielschichtig.“ Abgesehen davon betreffe das Thema alle Bereiche des Verwaltungshandelns, zum Beispiel wenn es darum geht, zu entscheiden, wo und in welcher Gestalt in einer Stadt neue Wohngebiete entstehen. Und schließlich sei auch die Sicherung des Baumbestands einer Stadt – ob nun in den Sportstätten, den Parkanlagen, auf Schulhöfen, Spielplätzen oder Liegenschaften – essenziell für die Erholung der Menschen und als C02-Speicher.

Überhaupt, sagt der Fachmann, sei „Durchgrünung“, also das Schaffen eines gesunden Verhältnisses zwischen Natur und Bebauung innerhalb einer Stadt, ein zentrales Verwaltungsthema. „Straßenbäume befinden sich insofern in einer besonderen Situation, als dass sie in versiegelten Räumen stehen“, so Sommerfeld.“ Vorgeschrieben sei, dass dem Baum deshalb mehr Raum gegeben werden muss. „Und wir müssen in der Planung die Standortbedingungen besser machen.“ Es gelte, „weniger auf Einzelbaumscheiben zu setzen, sondern durchgehende Grünstreifen zu entwickeln. Das kann man in der Planung anlegen.“

Gemeinsam mit der Enni, die für das Stadtgrün verantwortlich ist, wird die Situation aktuell analysiert. „Es wird geschaut: Wo gibt es Baumarten, die besonders unter Stress sind und wo die Ausfallquote ungewöhnlich ist“, sagt Sommerfeld. „Wenn diese Analyse vorliegt, können wir tätig werden, sehen, wo Handlungsbedarf besteht und in einem Konzept herausarbeiten, wo was hinkommt.“ Auch sei man in Moers gerade dabei, die gesamte Grünfläche in ein Kataster aufzunehmen, „um mit dem umfas-senden Datenfundus arbeiten zu können.“

Aktuell gibt es in Moers hauptsächlich Linden, Platanen, Hainbuchen und Ahorn. „Noch lässt sich keine verlässliche Aussage darüber treffen, welche Bäume sich halten werden“, macht Sommerfelds Kollegin Birgit Geistmann deutlich. Und auch wenn die Anfälligkeit der Bäume durch die Trockenheit zunehme, könne man derzeit noch nicht präzise zuordnen, warum sie eingingen.

Besondere Phänomene wie das plötzliche Auftreten der Rußrindenkrankheit beim Ahorn, ein explosionsartiges Auftreten des Eichenprozessionsspinners oder der Befall durch Borkenkäfer seien in jüngster Vergangenheit allerdings schon zu beobachten gewesen, so Sommerfeld. „Durch den Wassermangel werden die Bäume empfindlicher gegenüber Schädlingen.“

600 freie Baumscheiben, also Stellen, an denen Bäume gefällt wurden, gebe es derzeit im gesamten Stadtgebiet, sagt der Experte. „Und die politische Erwartung ist deutlich, dass im Bereich Straßenbäumen mehr getan wird.“ Über Nacht werde man die Bestände aber nicht aufforsten können.

Eine grundsätzliche Orientierung für Kommunen bei der Grünplanung bietet die von der „Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz“ (GALK) im Rahmen des Deutschen Städtetages immer wieder fortgeschriebene Baum-Empfehlungsliste. Diese liefert Antworten auf Fragen wie: Welche Baumarten halten dem Klimawandel stand? Welche Straßenraumbäume kommen mit Strahlungshitze zurecht?

„Das sind dann wichtige Aspekte, die über die Ansiedlung der Bäume entscheiden“, sagt Sommerfeld. Bäume mit hohem Fruchtfall oder Samenflug zum Beispiel fielen von vorn herein aus der Betrachtung heraus. Und auch beim Gingko winkt Frank Brüg-gemann, Baum-Experte im Fachdienst Grünflächen, gleich ab: „Er trägt Früchte, die bestialisch stinken und von der Bevölkerung deswegen nicht toleriert werden würden.“ Bei Grünflächen könne man ihn höchstens in Maßen anpflanzen.

Eine Strategie könnte ein breites Streuen der geeigneten Baumarten sein. „Wir sind da in einer Experimentierphase“, gesteht Brüggemann. „Nordamerikanischen Amberbaum haben wir schon eingesetzt, am Bahnhofsvorplatz beispielsweise, auf der Homberger Straße und auf der Kronprin-zenstraße.“ Die Scheinakazie habe gegen Holzfäule eine größere Resistenz. „Wir haben den Olmstedt in der Vergangenheit angepflanzt, das funktioniert bisher prima.“ Diese Baumsorte könne kurzfristige Überschwemmungen und Frost gut aushalten. Und auch der schmalkronige Rotahorn sei gut geeignet, weil er „mehr Trockenheit und Strahlungshitze verträgt“, so Brüggemann. An der Abteistraße hat man die „Armstrong“-Ahornsorte angelegt – und sie hat sich bisher bewährt. Im Frühjahr 2020 sollen zwölf Exemplare säulenförmigen Ahorns in der Kapellener Schulstraße gepflanzt werden.

Dieses Experimentieren werde nicht aufhören, sind sich alle drei Fachleute einig. „Den Bäumen eine hohe Strategie einräumen, Löcher schließen, mehr Finanzmittel bereitstellen, Ursache und Wirkung analysieren und danach im Abgleich mit der GALK-Liste sehen, was für Moers der richtige Weg ist“: Für Brüggemann ist das der Weg.