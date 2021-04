In einer Wohnung in Moers : Mutter soll Baby nach der Geburt getötet haben

In einer Wohnung in Moers

Am 10. Mai beginnt die Hauptverhandlung vor dem Klever Landgericht. Foto: ddp

Moers/Kleve Wegen Totschlags steht eine 27 Jahre alte Frau im Mai vor dem Klever Landgericht. Die Schwangerschaft ihres dritten Kindes soll sie vor ihrem Ehemann und den übrigen Familienangehörigen verheimlicht haben.

Wegen Totschlags steht ab dem 10. Mai eine 27 Jahre alte Mazedonierin vor dem Klever Landgericht. Die Frau soll im November vergangenen Jahres ein im Badezimmer ihrer Wohnung in Moers zur Welt gebrachtes Baby getötet haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau die Schwangerschaft ihres dritten Kindes vor ihrem Ehemann und den übrigen Familienangehörigen verheimlicht hat. Am 12. November soll sie gegen Abend Bauch- und Unterleibsschmerzen bekommen und sich im Badezimmer eingeschlossen haben.

Was danach geschah, stellt sich aus Sicht der Anklage wie folgt dar: Die Hochschwangere füllt die Badewanne mit Wasser, legt sich hinein und bringt – unbemerkt von ihrem Ehemann und einer weiteren in der Wohnung befindlichen Person – ein Baby zur Welt. Das kleine Mädchen soll im Stande gewesen sein, selbstständig zu atmen. Es lebte also.