In Dinslaken, Kamp-Lintfort und Wesel : Kreis Wesel bietet jetzt Drittimpfung gegen das Coronavirus an

Kreis Wesel Um Warteschlangen zu vermeiden, sind Booster-Impfungen an den Impfstellen ab Montag nur noch mit Termin möglich. Vereinbart werden können diese für die nächsten drei Wochen.

Auffrischungsimpfungen dürfen ab sofort auch durch die mobilen und festen Impfangebote der Kreise und kreisfreien Städte erfolgen. Die sogenannten Booster-Impfungen steht allen Personen zur Verfügung, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate her ist oder die mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson geimpft wurden (nach vier Wochen). Um Wartezeiten und Schlangenbildung zu vermeiden, sind Booster-Impfungen an den Impfstellen in Dinslaken, Kamp-Lintfort und Wesel ab Montag, 15. November, nur noch mit Termin möglich – ab sofort buchbar unter https://tevis.krzn.de/tevisweb081/ Termine gibt es zunächst für die kommenden drei Wochen, weitere sollen nach und nach freigeschaltet werden. Erst- und Zweitimpfungen sind in den Impfstellen bis auf weiteres ohne Termin erhältlich, bei den mobilen Impfangeboten des Kreises gilt das sowohl für Erst- und Zweit- als auch für Booster-Impfungen.