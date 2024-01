In der Stadtkirche Moers Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Helbig

Am Samstag, 13. Januar, wird Pfarrer Christoph Helbig durch Superintendent Wolfram Syben von seinem Dienst in der Evangelischen Kirchengemeinde Moers entpflichtet. Der Gottesdienst in der Stadtkirche an der Klosterstraße 5 beginnt um 18 Uhr. Alle, die sich von Pfarrer Helbig verabschieden und ihm gute Wünsche auf seinen weiteren Lebensweg mitgeben mögen, sind eingeladen.