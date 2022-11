In Alten- und Pflegeeinrichtungen: Moers will mobilen Bürgerservice ausbauen​

Moers Im September ist der Bürgerservice für mobilitätseingeschränkte Menschen in vier Moerser Alten- und Pflegeeinrichtungen gestartet. Welche Rathausangelegenheiten sich dort erledigen lassen.

Mit einem Antrag können Termine für verschiedene Dienstleistungen vereinbart werden. Dazu zählen: Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personalausweisen, Anträge auf Befreiung von der Ausweispflicht, Aushändigung des neuen Personalausweises, Ausstellung von Meldebescheinigung oder Lebensbescheinigungen (zum Beispiel für Rentenzwecke), An- und Ummeldungen sowie Entgegennahme von Schwerbehindertenanträgen ohne fachliche Beratung zur Weiterleitung an den Kreis Wesel .

Das Formular ist auf der Internetseite der Stadt Moers unter www.moers.de (Bereich „Rathaus und Politik“, „Bürgerservice“ und „Mobiler Bürgerservice in Alten- und Pflegeheimen“) und in den teilnehmenden Einrichtungen erhältlich. Aktuell steht der Service für Bewohnerinnen und Bewohner von vier Einrichtungen zur Verfügung: Awo-Seniorenzentrum Willy-Brandt-Haus (Elisabeth-Selbert-Straße 30), Awo-Seniorenzentrum Johannes-Rau-Haus (Essenberger Straße 6h), Awo-Seniorenzentrum Schwafheim (Waldstraße 148) und Rudolf-Schloer-Stift (Kranichstraße 1).

Interessierte Einrichtungsleitungen können sich per E-Mail direkt an Melanie Rams unter der Adresse melanie.rams@moers.de wenden. Seniorinnen und Senioren aus Einrichtungen können direkt Kontakt zum Bürgerservice aufnehmen: telefonisch unter der Nummer 02841 201-666 oder per E-Mail an Mobiler-Buergerservice@moers.de.