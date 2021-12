Impfstelle in Moers : Sondertermin am Sonntag

Moers Die von der Johanniter Unfall-Hilfe betreute Impfstelle am Gesundheitsamt öffnet außerplanmäßig von 10 bis 15 Uhr. Vorrangig soll sich das Impfangebot an Zwölf bis 18-Jährige richten. Verimpft wird Biontech.

Eine Sonderlieferung an Biontech-Impfdosen macht es möglich: Die von der Johanniter Unfall-Hilfe betreute Impfstelle in Moers am Gesundheitsamt, Mühlenstraße 9 bis 11, öffnet auch am kommenden Sonntag, 2. Januar, außerplanmäßig in der Zeit von 10 bis 15 Uhr ihre Pforten. Vorrangig soll sich das Impfangebot an die Zielgruppe der Zwölf- bis 18-Jährigen richten, die nach der geltenden Rechtslage noch ausschließlich mit dem Impfstoff Comirnaty des Herstellers Biontech geimpft werden müssen.

Alle Impfstellen des Kreises Wesel sind am 31. Dezember und am 1. Januar geschlossen. Am Mittwoch, 29. Dezember, gibt es unter anderem folgende Möglichkeiten, sich impfen zu lassen: An der Impfstelle in Kamp-Lintfort, Kolkschenstraße 16 / Ecke Moerser Straße, werden von 14 bis 19 Uhr Impfungen durchgeführt. Die Impfstelle in Moers an der Mühlenstraße impft von 9 bis 19 Uhr. Verimpft wird an beiden Standorten ein mRNA-Impfstoff.