Musikalischen Frühschoppen auf dem Vorplatz : Impfmobil steht Samstag am Moerser Schloss

Das Impfmobil des Kreises wird am Samstag auf dem Schlossvorplatz stehen. Foto: Norbert Prümen

Moers Erstmals finden in der Grafenstadt Impfungen am Rande einer Veranstaltung statt. Der Kreis Wesel setzt damit die Aktion „Impf-Team vor Ort – Mutig sein, Spritze rein“ fort. Wer das Angebot in Anspruch nehmen kann, was beachtet werden muss.

Das mobile Impf-Team des Kreises Wesel wird in Moers am Samstag, 21. August, von 11 bis 13 Uhr erstmals Impfungen am Rande einer Veranstaltung – in diesem Fall beim musikalischen Frühschoppen mit dem Time Rag Department auf dem neu gestalten Schlossvorplatz – anbieten. Geimpft wird ohne Termin und mit dem Impfstoff der Firma Biontech.

Impfen lassen können sich dort alle Menschen ab 16 Jahren, die ein gültiges Ausweisdokument dabei haben. Impfwillige können das Angebot sowohl für eine Erst- oder ihre anstehende Zweitimpfung nutzen. Diejenigen, die am Samstag ihre Erstimpfung erhalten, müssen sich eigenverantwortlich um die in frühestens drei Wochen später anstehende Zweitimpfung kümmern. Dazu können sie ein weiteres offenes Impfangebot des Kreises nutzen oder sich an den Hausarzt wenden.

Von Freitag, 30. August, bis Donnerstag, 9. September, findet die zweite Runde der kreisweiten Aktion „Impf-Team vor Ort – Mutig sein, Spritze rein“ statt. „Jede weitere Person, die sich impfen lässt, trägt aktiv zur Bekämpfung der Pandemie bei und reduziert das Risiko, schwer an Covid zu erkranken. Deshalb bin ich froh, dass der Kreis Wesel weitere niederschwellige Angebote zur Impfung schafft“, freut sich Bürgermeister Christoph Fleischhauer über die neuen Möglichkeiten.

Zur Veranstaltung: Für das Sommerkonzert im Schlossinnenhof am Freitagabend, 20 Uhr, zu dem auch zum ersten Mal die Illumination des Schlosses eingeschaltet wird, sagen die Wetterprognosen gutes Wetter voraus, Restkarten sind noch erhältlich. Für die Konzerte am Sonntag mit dem Markus Reinhardt Ensemble, dem Sinti & Roma Orchester aus Köln, wurde vorsorglich eine Schlechtwettervariante vorbereitet. Das abendliche Konzert findet um 20 Uhr in der Kirche St. Josef am Kastellplatz statt.

Pastor Herbert Werth habe nichts dagegen einzuwenden, wenn in der Kirche zum Konzert Brot, Wein und Essen in Picknickkörben angereicht wird, sagt Veranstalter Konrad Göke. Karten für 33 Euro pro Person gibt es im Museum und bei Moers Marketing zuzüglich Vorverkaufsgebühren. Im Preis enthalten ist ein Picknickkorb mit italienischen Spezialitäten vom Restaurant Leonardo und mit einem herzhaften Imbiss vom „Wirtshaus im Landratsamt“ beim Matineekonzert.