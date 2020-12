Krankenhaus in Moers : Impfdosen für Bethanien-Pfleger

MOERS Bei der Rekonstitution des Impfstoffs im Pflegeheim am Bethanien-Krankenhaus ist am Sonntag ausreichend Material für weitere rund 50 Impfungen übrig geblieben.

Am Sonntag wurden alle impfwilligen und -fähigen 180 Bewohner einer Moerser Altenpflegeeinrichtung gegen das Coronavirus geimpft (RP berichtete). Bei der fachgerechten Rekonstitution des Impfstoffs vor Ort sei ausreichend Material für weitere rund 50 Impfungen übrig geblieben, teilt der Kreis Wesel mit. Der zuständige Ärztliche Leiter des Impfzentrums, Michael Weyer, habe daraufhin in Absprache mit weiteren Beteiligten entschieden, den überschüssigen Impfstoff an Mitarbeitende des medizinischen und Pflegepersonals des Intensiv- und Coronabereichs im Bethanien-Krankenhaus durch den Betriebsarzt verimpfen zu lassen. So könne der empfindliche Impfstoff sinnvoll genutzt werden, heißt es. Diese Personengruppe sei in der gleichen Einstufung „Höchste Priorität“ gemäß der Coronavirus-Impfverordnung wie Bewohner von Pflegeeinrichtungen.