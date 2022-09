Analyse eines Immobilienportals : Wer sich Wohneigentum in Moers noch leisten kann

Moers Eine Immowelt-Analyse für 80 Großstädte zur Wohnkostenbelastung von Singles mit unterschiedlichem Einkommen kommt zu dem Ergebnis: Der Traum vom Eigenheim ist für die Mittelschicht ausgeträumt. Die Situation in der Grafenstadt überrascht.

Die zuletzt stark gestiegenen Bauzinsen haben vielen Kaufinteressenten einen Strich durch die Rechnung gemacht; inzwischen kann sich selbst die Mittelschicht Wohneigentum in vielen deutschen Städten nicht mehr leisten: Zu diesem Ergebnis kommt das Immobilienportal Immowelt. Dafür wurde die Wohnkostenbelastung von Singles bei der Finanzierung einer 60-Quadratmeter-Wohnung zu derzeit gängigen Konditionen (10 Prozent Eigenkapital zuzüglich Nebenkosten, 2 Prozent Tilgung, 3,5 Prozent Zinsen, zehn Jahre Laufzeit) in 80 Großstädten – darunter auch Moers – miteinander verglichen.

Die Analyse zeigt: Mit einem Einkommen von 3500 Euro brutto (umgerechnet 2246 Euro netto), was dem Deutschlandmittel entspricht, müssen Alleinlebende in 56 von 80 Großstädten mittlerweile mehr als 30 Prozent ihres Gehalts für die Rückzahlung des Darlehens ausgeben. Moers liegt – wie Krefeld – mit 28 Prozent nur knapp unter der 30er-Marke, in der Nachbarstadt Duisburg fällt die Wohnkostenbelastung mit 22 Prozent in diesem Einkommensbereich deutlich niedriger aus.