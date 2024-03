Imker bedroht Warum Bienen in Moers-Utfort unerwünscht sind

Ominöse Flecken auf Autos, Markisen und Fenstern, Spekulationen über Störfälle bei den chemischen Werken in Meerbeck, eine Untersuchung des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) und schließlich eine offene Drohung am Telefon: Das, was sich dieser Tage im Moerser Stadtteil Utfort zuträgt, ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Stefan Weißbacher jedenfalls hat einen ähnlichen Fall zuvor noch nicht erlebt.