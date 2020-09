Im Wallzentrum in Moers : Neues Diskussionsformat zur Stadtentwicklung

Moers „Utopie und Realität“ lautet der Titel der ersten Ausgabe am nächsten Dienstagabend, zu dem vom Zentrum „Das W“ ab 19.30 Uhr ins Wallzentrum eingeladen wird. Der neue „Diskurs zum urbanen Zusammenleben“ betrachtet den Städtebau und die Stadtentwicklung von einer menschlichen Seite.

Das Dreischeibenhaus in Düsseldorf, die Ruhr-Universität in Bochum und das Standard Bank Centre in Johannesburg in Südafrika stammen aus der Feder der Düsseldorfer HPP Architekten GmbH, die sich in den 1960er Jahren ein nationales sowie internationales Renommee erarbeitet hatte. In den 1970er entwarf die HPP das Wallzentrum in Moers im Stil der Zeit. Dieses Wallzentrum steht im Mittelpunkt einer neuer Diskursreihe im „Das W – Zentrum für urbanes Wohnen“. „Utopie und Realität“ lautet der Titel der ersten Ausgabe des neuen Formats am nächsten Dienstagabend, zu dem vom Zentrum „Das W“ ab 19.30 Uhr ins Wallzentrum eingeladen wird.