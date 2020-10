Schlosstheater in Moers : „Die Pest“ im Schlosstheater – aktueller denn je

Moers Schauspieler Ekkehard Freye kehrt für diese Inszenierung vom Theater Dortmund nach Moers zurück. Er übernimmt die Rolle des Tarrou von seinem verstorbenen Kollegen Frank Wickermann.

Die Inszenierung des Schlosstheaters hatte vor der Pandemie Premiere, genauer am 19. September 2019. „Ein gutes Jahr später nehmen wir das Stück nun ab 22. Oktober, wieder in den Spielplan auf – unter neuen Umständen“, so das Schlosstheater Neben jenen der Pandemie fanden auch zwei Wechsel im Ensemble des Schlosstheaters statt. „Lena Entezami hat das Haus verlassen und wird nun als Gast mitspielen. Ekkehard Freye, derzeit festes Ensemblemitglied am Theater Dortmund, übernimmt die Rolle des Tarrou von unserem verstorbenen Kollegen Frank Wickermann.“ Da Freye von 2005 bis 2010 selbst Ensemblemitglied am Schlosstheater Moers war, bringe er einen persönlichen Bezug zum Haus sowie zu Frank Wickermann mit.