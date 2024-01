Im Krankenhaus Bethanien Moers Drei Babys zum Jahreswechsel

In der Tat sind in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr so wenige Kinder auf die Welt gekommen wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. Rund 156.270 Geburten habe es 2023 gegeben, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Das seien 5,0 Prozent weniger als im Jahr zuvor und sogar 10,9 Prozent weniger als im Jahr 2021. Die endgültigen Ergebnisse der Geburtenstatistik will das Statistische Landesamt im Juni veröffentlichen.