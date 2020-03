Angebot für Kinder : Malen hilft gegen Corona-Langeweile

Moers Die Moerser Illustratorin Maria Paletta beteiligt sich an einer Aktion und stellt kreative Vorlagen ins Netz.

Schulen, Kindergärten und Tagesstätten sind wegen Corona geschlossen. Das stellt viele Eltern vor die Herausforderung, Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen. So auch Maria Paletta, die 41-Jährige ist Mutter einer kleinen Tochter im Grundschulalter und lebt und arbeitet seit acht Jahren in Moers. In ihrem kleinen Grafikbüro in Moers-Scherpenberg bietet sie Grafikdesign, Illustrationen, Handlettering, Webdesign und Fotografie an. Über eine Facebook-Gruppe für Illustratoren stieß sie auf die Aktion „Illustratoren gegen Corona“. „Nach einer Idee von Marcus Repp haben sich dort professionelle Illustratoren zusammengeschlossen und eine Website ins Leben gerufen“, berichtet Maria Paletta. In der Galerie der Webseite www.illustratoren-gegen-corona.de gibt es zahlreiche Ausmalbilder, Bastelvorlagen, Rätsel und Spiele.

Die Illustratoren aus dem gesamten deutschsprachigen Raum haben dafür ihre Werke kostenlos auf der Website zur Verfügung gestellt. „Ich fand die Idee so gut, dass ich mich sofort an der Aktion beteiligen wollte“, so Paletta. Und so sind nun auch Bilder der Moerserin auf der Seite zu finden. „Meine Tochter ist eine strenge Prüferin und muss die Bilder vorher gründlich ausprobieren“, freut sich die Grafikdesignerin und Illustratorin. „Besonders schön finde ich, dass die Werke für alle Altersgruppen ausgelegt sind“, so Paletta. „Sowohl an kleinere Kinder ab drei Jahren als auch an größere Kinder wurde bei der Auswahl gedacht. Jeden Tag kommen neue Werke dazu, öfters reinschauen lohnt sich also!“