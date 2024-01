Polizei ermittelt Illegales Autorennen – Mann aus Moers unter Verdacht

Gevelsberg/Moers · Ein Mann aus Moers soll sich an einem illegalen Autorennen in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) beteiligt haben. Das Rennen fand laut Polizei am Samstag (6. Januar) gegen 21 Uhr auf der Kölner Straße in Gevelsberg statt.

08.01.2024 , 14:49 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet während eines Einsatzes auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Der 18-jährige Moerser sei mit einem BMW und ein Schwelmer mit einem Audi mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren. „Während der Fahrt wurden andere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen geschnitten und überholt“, so die Polizei. Kräfte der Polizei konnten die Fahrzeugführer mit ihren hochmotorisierten Pkw anhalten und kontrollieren. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt. Zudem wurden die Autos und die Führerscheine sicherstellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

(RP)