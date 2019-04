Illegales Autorennen in Moers : Frau nach Raser-Unfall gestorben

Illegales Autorennen in Moers

Ostermontagabend, auf der Bismarckstraße in Moers Meerbeck: In diesem Auto saß die nun verstorbene 43-Jährige. Foto: Polizei

Moers Drei Tage nach dem schweren Unfall in Meerbeck soll die dabei lebensgefährlich verletzte 43-Jährige gestorben sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der flüchtige Fahrer immer noch nicht ermittelt.

So heißt es aus Justizkreisen. Die Frau war am Ostermontag auf der Bismarckstraße offenbar einem illegalen Autorennen in die Quere gekommen und mit großer Wucht gerammt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der flüchtige Fahrer immer noch nicht ermittelt.