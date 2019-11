Nachbarschaftsfest : Illbruckshof spendet für Jugendfeuerwehr

Moers Nachbarschaftsfest erbrachte insgesamt 410 Euro.

Große Freude bei der Jugendfeuerwehr Moers: Beim diesjährigen Nachbarschaftsfest auf dem Illbruckshof in Holderberg der Familie Wilmschen haben die Eheleute anstelle von Geschenken und Mitbringseln zu einer Spende für die Nachwuchsorganisation der Feuerwehr Moers aufgerufen. Diesem Aufruf folgte die Nachbarschaft gerne: Hans-Gerd Wilmschen, der selber schon 46 Jahre aktiv im Löschzug Schwafheim tätig ist, konnte mit seiner Frau Karin 410 Euro überreichen. „Die Jugendarbeit der Feuerwehr Moers sollte von allen Seiten unterstützt werden“, waren sich die Eheleute einig. André Cronenberg und Sarah Vortmann, Leitung der Jugendfeuerwehr, bedankten sich für die Unterstützung. „Das Geld fließt in die jährliche Jugendfreizeit“, erläuterte Cronenberg den Spendern.

Die Jugendfeuerwehr besteht in Moers seit vierzig Jahren. Aktuell lernen 45 junge Leute von zwölf bis 17 Jahren die Feuerwehrarbeit von Grund auf kennen. Durch die Arbeit in der Jugendfeuerwehr lernen die Jugendlichen nicht nur wichtige Dinge für ihr späteres Ehrenamt, sondern auch für das eigene Leben. Viele der Mitglieder wechseln nach der Volljährigkeit in die Freiwillige Feuerwehr. Die gemeinsame Arbeit an Problemen und Fragestellungen schafft soziale Kompetenzen, wie Verantwortung oder Gemeinschaftssinn. Aber in der Institution geht es auch um Spaß und Kameradschaft, wie beispielsweise bei den regelmäßigen Ferienfreizeiten.