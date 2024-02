Beim Internationalen Kulturkreis Moers Russland im Spiel? – Hacker legen Vereins-Webseite lahm

Wer in den vergangenen Tagen die Webseite des Internationalen Kulturkreises Moers (IKM) aufrufen wollte, erlebte eine Überraschung. Am 19. Februar tauchte etwa eine Meldung über Probleme mit einer Webseite auf, deren Domain-Endung „.ru“ auf Russland hinweist. Oder man gelangte auf eine Seite eines angeblichen Versandhandels. Dort standen Angebote wie „Worauf man beim Einrichten eines Hamsterkäfigs achten sollte“ – zum Sonderpreis von 38,14 US-Dollar statt ursprünglich 120 US-Dollar. Dass das mit dem IKM in Moers nichts zu tun hatte, war klar. „Wir sind gehackt worden“, sagte IKM-Leiterin Emine Yilmaz am Dienstag.