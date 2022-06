IHK-Umfrage : Wirtschaft am Niederrhein fürchtet ein Gas-Embargo

Ein Blick auf Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2. Foto: dpa/Stefan Sauer

Niederrhein 87 Prozent der Unternehmen in Duisburg und am Niederrhein würden leiden, wenn die Lieferungen aus Russland aufhören. Neun Prozent der bundesweit gewerblich genutzten Energie werden im hiesigen IHK-Gebiet verbraucht.

Aktuell läuft 60 Prozent weniger Gas aus Russland über die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland. Kommt es zu einem kompletten Stopp, würde das die Wirtschaft – auch an Rhein und Ruhr – hart treffen. Ein Gas-Embargo wäre „dramatisch, oft sogar existenzbedrohend“, so die IHK. Das zeige eine Umfrage. In der Region (Duisburg und die Kreise Wesel und Kleve) wären 87 Prozent der Unternehmen direkt oder indirekt betroffen. Umso wichtiger sei es, dass Politik und Verwaltung die Betriebe frühzeitig in die Planungen einbeziehen. Nur so könnten sie sich nach Angaben der Kammer auch auf den Notfall vorbereiten.

„Bei uns in Duisburg und am Niederrhein verbrauchen die Unternehmen rund neun Prozent der in Deutschland gewerblich genutzten Energie. Unsere Wirtschaft ist also besonders auf Gas, Strom und Kohle angewiesen. Wenn die Produktion bei uns ins Stocken gerät, bekommen wir bundesweit ein Problem, denn viele unserer Grundstoffe, etwa Chemie- und Stahlerzeugnisse, stecken in vielen anderen Produkten“, so IHK-Präsident Burkhard Landers.

Info Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integrieren Arbeitsmarkt Im Zug des Krieges in der Ukraine finden Menschen auch der hiesigen Region Zuflucht, darunter viele alleinstehende Frauen mit Kindern. Um ihnen längerfristige Perspektiven zu geben und die Integration zu erleichtern, sei der Zugang zum Arbeitsmarkt ein Baustein, so die IHK.

Anerkennung Die Anerkennung von in der Heimat erworbenen beruflichen Qualifikationen sei oft aufwendig, aber sehr lohnenswert, wenn Ukrainerinnen und Ukrainer länger in Deutschland bleiben möchten. Für jüngere Menschen ohne berufliche Kenntnisse öffneten Praktika oder eine Ausbildung gute Perspektiven.

Runder Tisch Bis die geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden, kommt insbesondere Sprachkursen eine zentrale Bedeutung zu, so die Erfahrung der letzten Jahre. Um hier rechtzeitig mit gezielten Maßnahmen zu helfen, haben sich die Beteiligten zu regelmäßigen Treffen verabredet. Am runden Tisch „Ukraine Hilfe“ beteiligt sind: die Agenturen für Arbeit in Duisburg und Wesel, die Jobcenter in Duisburg und im Kreis Kleve, das Kommunale Integrationszentrum Kreis Kleve, die Koordinierungsstelle KAoA Duisburg und das Bildungsbüro des Kreises Kleve für den Bereich Übergang Schule-Beruf.

Nach zwei Jahren Pandemie sei die konjunkturelle Lage ohnehin angespannt: Nur 13 Prozent der Unternehmen blickten optimistisch auf die Geschäftsentwicklung. Zu Jahresbeginn seien es noch 21 Prozent.

Ein Lieferstopp träfe insbesondere Industriebetriebe, die Gas als Prozesswärme oder Rohstoff in großen Mengen benötigen. Mittelständler und Dienstleister fürchten vor allem die indirekten Effekte eines Lieferstopps. „Wenn nur ein einziges Teil fehlt, sind die Lieferketten bereits gestört. Diesen Effekt haben wir alle schon in der Corona-Zeit erlebt“, erklärt Landers.

Laut IHK sehen 14 Prozent der Befragten ein Gas-Embargo als existenzgefährdend an. „Viele Anlagen können nicht beliebig hoch- und heruntergefahren werden. Reicht die Gasmenge nicht aus, geht die Anlage kaputt. Große Industriebetriebe sind deshalb aktuell sehr besorgt“, erläutert IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger. „Hinzu kommt, dass viele ihre Fertigung bei den hohen Energiepreisen drosseln oder sogar ganz herunterfahren müssen. Es lohnt sich dann nicht mehr“, so Dietzfelbinger weiter.