Geplantes Gewerbegebiet : IHK: Kohlenhuck in Koalitionsgesprächen nicht opfern

Moers Der Standort ist nicht unumstritten. Die Grünen, die derzeit Kooperationsverhandlungen mit allen Parteien und Einzelratsmitgliedern führen, lehnen ein Gewerbegebiet an dieser Stelle ab.

Knapp vier Wochen nach der Kommunalwahl laufen in vielen Rathäusern am Niederrhein die Koalitionsverhandlungen. So auch in Moers. Für die Niederrheinische IHK ist die Stoßrichtung in Sachen Wirtschaftspolitik für die kommende Wahlperiode klar: Den Weg der vergangenen Jahre fortsetzen, um den Wirtschaftsstandort Moers weiter aufzuwerten.