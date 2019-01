Musik in Moers : Neujahrskonzert mit Hammerschlägen

Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Zwei Konzerte in Moers und in Kamp zu Jahresnede und -beginn begeisterten die Zuhörer: In der Enni-Eventhalle erstrahlte das neue Jahr musikalisch im großen Aufschlag, in Kamp spielte man eine Nummer kleiner.

Zum dritten Mal spielte die Königliche Prager Philharmonie unter der Leitung von Chefdirigent Heiko Mathias Förster das Neujahrskonzert in Moers. Vor ausverkauftem Haus präsentierte das Orchester Stücke von Offenbach, Borodin, Strauss (Josef und Johann) und Verdi. „Funkenschlag“ wurde als Titel gewählt, um den Bezug zum Steinkohlebergbau in Moers und dem Ruhrgebiet herzustellen. Als Sinnbild dafür wurde ein Amboss in das Orchester integriert , welcher im Laufe des Konzertes auch erklang. Die Stimmung war heiter und die Gespräche der Zuschauer vermischten sich mit den Klängen der Instrumente, welche hinter der Bühne eingespielt wurden. Im Begrüßungswort wurde den Organisatoren und Veranstaltern gedankt, der Enni Unternehmensgruppe und der Volksbank Niederrhein, sowie dem künstlerischen Leiter Konrad Göke.

Den Beginn machte die Ouvertüre aus „Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien“ von Franz von Suppé. Auf einer Leinwand im Hintergrund lief eine Bilderpräsentation, passend zu den Musiktiteln. Die Zuschauer wurden so auf eine akustische und visuelle Reise nach Wien, Venedig, in den Bergbau und den Orient mitgenommen. Thematisch und musikalisch spannte sich also ein großer Bogen um das Konzert. Förster sprach diesen Bogen, der Kontrast zwischen der Dunkelheit und Kälte des harten Bergbaus und dem sonnigen, exotischen Orient, zu Anfang in seiner Moderation bereits an. Ebenso den Amboss.

Info Bürgermeister war früher selbst Bergmann Bei „Feuerfest“ kam der große Auftritt des SPD-Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim. In Bergmannskluft und mit einer Menge Kohlenstaub im Gesicht verpasste Yetim keinen Einsatz. Anschließend prosteten sich Yetim und Förster stilecht mit einem Bier zu. Yetim, stellvertretender Moerser Bürgermeister, hat früher selbst im Bergbau gearbeitet.