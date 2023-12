Ortsvereinschef aus Moers Ibrahim Yetim in SPD-Bundesvorstand gewählt

(RP) Der Vorsitzende des Moerser SPD-Ortsvereins, Ibrahim Yetim, ist am vergangenen Wochenende beim SPD-Bundesparteitag in den Bundesvorstand der Partei gewählt worden. Yetim, heißt es, wolle sich jetzt verstärkt in die Bundespolitik einbringen. „Die SPD muss deutlich sagen, wie wir unser Land durch diese krisenbehaftete Zeit bringen“, sagt der Moerser Ratsherr und ehemalige Landtagsabgeordnete. Die SPD müsse klar aufzeigen, dass die sozialdemokratische Partei diejenige sei, die sich für gute Arbeit und Löhne einsetzt, für bezahlbare Energie und Mieten sorgt, ohne den nächsten Ausflug streichen zu müssen. Gleichzeitig, betont Yetim, müsse die SPD weiter klar Position gegenüber den Rechten und Nazis halten, damit die demokratische Grundordnung nicht beschädigt wird.