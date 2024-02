Baustelle in Moers Zusätzliche Parkstreifen für Geschäfte an der Hülsdonker Straße

Die Baustelle der Fernwärme Niederrhein für den Ausbau in der Hülsdonker Straße bereitet vor allem den Geschäften große Sorgen. Wegen der weggefallenen Parkplätze hatte sich ein Inhaber an Bürgermeister Christoph Fleischhauer gewendet. Nach einem spontanen Besuch nahm er Vorschläge mit ins Rathaus. Die städtische Straßenverkehrsbehörde hat nun weitere Parkmöglichkeiten an der Straße angeordnet.