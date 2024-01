Unternehmen Joh. Clouth in Moers und Hückeswagen 150 Jubiläums-Tüten für Islandtafel

Es ist der Auftakt zum Jubiläumsjahr und die erste von zwölf Benefizaktionen, die die Geschäftsführung des Unternehmens Joh. Clouth aus dem Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg für 2024 geplant hat. „Das Ganze läuft unter dem Motto ‚150 Mal zehn Euro‘ und wird an den beiden Firmen-Standorten in Hückeswagen und Moers abwechselnd umgesetzt“, sagte Stefan Wurth, einer der vier Geschäftsführer, am Mittwochvormittag an der Islandtafel an der Bachstraße in Hückeswagen. Dort übergaben Wurth und sein Kollege Jörg Koßmann 150 mit Lebensmitteln gefüllte Tüten im Wert von je etwa zehn Euro. „Wir haben die Aktionen in Absprache mit unseren Mitarbeitenden geplant. Interessanterweise waren die Vorschläge oft deckungsgleich“, berichtete Wurth.