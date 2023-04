Hotel in Moers Van der Valk nimmt Umbaupläne wieder auf

Mehr Platz für alles, mehr Komfort, moderne Standards in Sachen Technik und Ökologie: Bereits 2018 hat Unternehmerin und Hotelchefin Winny van der Valk groß gedacht und entsprechend geplant – aus gutem Grund. Das Hotel an der Krefelder Straße, das 1986 als erstes Haus der niederländischen Kette in Deutschland eröffnet wurde, platzte vor rund fünf Jahren bereits aus allen Nähten. Mehr als 2000 Veranstaltungen fanden dort im Jahr statt: Hochzeiten, Partys, Tagungen. Die durchschnittliche Auslastung lag bei mehr als 80 Prozent.