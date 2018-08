Moers : Horten-Grundstück: Baustart spätestens im Frühjahr

So soll die Ecke Homberger Straße/Otto-Hue-Straße/Feldstraße später aussehen. Foto: Dereco

Moers Im September will der Kölner Immobilien-Dienstleister Dereco den Bauantrag einreichen. Die Details wurden vorher in enger Zusammenarbeit abgestimmt. Das soll das Verfahren beschleunigen.

Die Brachfläche ist eine der größten Wunden in der Innenstadt. Und es soll Moerser geben, die glauben, dass sich auf dem früheren Grundstück von Horten und C&A sowieso nichts mehr tut. Jetzt steht fest: Spätestens im Frühjahr werden an der Homberger Straße die Bagger rollen. Der Kölner Immobilien-Dienstleister Dereco, der das Areal nach dem Tod von Investorin Brigitte van der Jagt übernommen hat, befindet sich, was die Planung betrifft, auf der Zielgeraden. „Wir arbeiten unter Hochdruck“, sagt David Noll, Mitglied der Geschäftsführung. „Spätestens bis Mitte September soll der Bauantrag fertig und bei der Stadt eingereicht sein. In Köln würde die Bearbeitung ein bis zwei Jahre dauern, in Moers rechnen wir mit drei bis sechs Monaten, weil wir uns im Vorfeld gut abgestimmt haben.“

Das bestätigt Stadtsprecher Thorsten Schröder. Die Zusammenarbeit mit Dereco sei eng, auch um mögliche Klippen im Bauantragsverfahren von vorn herein zu umschiffen, sagt er. „Mann muss bedenken, dass wir uns hier nicht in einem Bebauungsplanverfahren befinden, dass genaue gestalterische Vorgaben macht, sondern im Bereich des Paragrafen 34 Baugesetzbuch.“ Paragraf 34 BauGB regelt die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteilen. Das heißt, dass sich Neubauten, was die Gestaltung und Proportionen betrifft, in die Umgebung einfügen müssen.

Im Fall „Horten“, also an der Homberger Straße, an der Otto-Hue-Straße sowie an Bank- und Feldstraße, sind maximal vier Vollgeschosse plus Staffelgeschoss vorgesehen. An mehreren Stellen verspringen Höhe und Fassaden, so dass die Bebauung trotz ihrer Größe nicht wie ein Klotz wirkt. Der Gestaltungsbeirat, in dem Architekten und Vertreter der Ratsfraktionen sitzen, habe den Plänen bereits zugestimmt, sagt Noll.



Entstehen sollen im ersten Zug 120 Wohnungen – größtenteils mit zwei und drei Zimmern, dazu einige Vier-Zimmer-Wohnungen. Nicht zu luxuriös und teuer, aber durchaus schick. Was Schönes. „Wenn ich dem Projekt spontan einen Titel geben müsste, würde ich sagen: Wir schaffen ,Wohnungen für Moerser’“, sagt Noll.