Experte aus Moers gibt Tipps fürs Home Office „Arbeits- und Wohnbereich im Home Office klar trennen“

Mit dem Coronajahr 2020 hat sich die Arbeitswelt verändert. Der Anteil der Menschen, die teilweise oder ganz von zu Hause aus an ihren Bildschirmen und Telefonen arbeiten, ist gestiegen. Nach einer Umfrage in der Schweiz waren es vor der Pandemie 25 Prozent der Arbeitnehmer, die mindestens einen halben Tag pro Woche im Home Office verbrachten, während des ersten Lockdowns 48. In der Bundesrepublik Deutschland, in der es keine vergleichbare langfristige Umfrage gibt, dürften diese Prozentzahlen in ähnlicher Größenordnung liegen. Home Office und Flex Office, wie das Arbeiten an mehreren Tagen zu Hause und im Büro des Arbeitsgebers heißt, lösen einige volkswirtschaftliche und umweltpolitische Probleme. Zum Beispiel nehmen Staus auf Autobahnen ab und der Ausstoß an Kohlenstoffdioxid geht stärker zurück als erwartet. Gleichzeitig können Flex Office und Home Office bei Arbeitnehmern mentale und physische Schäden verursachen. Das Moerser Unternehmen BakkerElkhuizen hat fünf Grundregeln für die „gesunde“ Arbeit zu Haus formuliert.



Klare Trennung von privatem Rückzugsraum und Arbeitsbereich Laut einer Studie des australischen Softwareunternehmens Atlassian fällt es mehr als 50 Prozent der Deutschen im Home Office schwerer, die Grenze zwischen Arbeit und Privatem zu ziehen. „Man sollte den Arbeitsplatz vom privaten Rückzugsraum trennen“, rät Stefan Reuter, Geschäftsführer von BakkerElkhuizen für den deutschsprachigen Raum. „Das ist besonders im Home Office nicht immer so einfach umzusetzen. Man sollte dennoch Distanz zwischen Beruf und Privatem schaffen, zum Beispiel visuell. Manchmal reicht es schon, wenn man die verwendeten Arbeitsmittel nach Feierabend in einer Schublade verschwinden lassen kann. So kann man auch auf geringerer Wohnfläche wirksam Grenzen ziehen. Wenn es möglich ist, sollte man den Arbeitsplatz räumlich abgrenzen und das Arbeitszimmer nur für die Arbeit betreten.“