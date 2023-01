Homberger Straße Die Moerser Fastfood-Meile

Baguette Die Hombergerstraße ist kulinarisch vielfältig. Eine Alternative zu Sushi, Burger und Currywurst findet sich in der Baguetterie frèro an der Hombergerstraße 32. Gabriel Lamothe eröffnete sein Geschäft vor circa drei Jahren mit genau dem Gedanken: etwas Neues anzubieten, vor allem auch für die Schüler der benachbarten Schulen, die sich in den Pausen häufig etwas zu essen holen. Beliebt sei vor allem die spezialität des Hauses, das Baguette frèro, sagt Lamothe. „In Frankreich ist dieses Baguette sehr beliebt. Es hat eine Frikadelle als Belag und dazu gibt es noch Pommes. In der Nähe werden Baguettes selten so angeboten, deshalb bieten wir es an“. Ebenfalls beliebt: Baguettes mit Thunfisch oder Sucuk. Die Preise für ein Baguette liegen zwischen 4 bis 6 Euro und als Schüler bekommt man während der Schulzeit von 10 bis 15 Uhr gratis einen Durstlöscher dazu. Neben Baguettes werden aber auch noch Kaffe und Kuchen sowie Crêpes angeboten. Geöffnet hat die Baguetterie immer von Montag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr.



Veganes Ein Stück weiter befindet sich an der Hombergerstraße mit der Hausnummer 40 a das Veganland. Zu Beginn hat der Imbiss nur Cigköfte angeboten, doch das Geschäft lief gut und so sind jetzt auch vegane Wraps und Burger erhältlich. Die Preise befinden sich in einer Spanne von 2 bis 9 euro, die Menüs starten ab 8 Euro. Geöffnet ist das ‚Veganland‘ montags bis freitags von 11 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 21.30 Uhr.