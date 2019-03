Filmarbeiten am Niederrhein : Hollywood-Produzent dreht in Moers

Die Dreharbeiten für den deutschen Part von „Parallel Path“ haben bereits im Duisburger Landschaftspark Nord begonnen. Ende März kommt die Filmcrew nach Moers. Foto: danny mendes

Moers „Parallel Path“ heißt ein Kurzfilm des unabhängigen Filmemachers Bobby Emprechtinger. Ein Spielfilm soll eventuell folgen.

Moers kommt auf die Leinwand: Die Grafenstadt ist einer der Drehorte für „Parallel Path“. In der internationalen Produktion – Untertitel „The Circle of Distrust“ (der Kreis des Misstrauens) – geht es um einen Jungen aus Deutschland und ein Mädchen aus den USA, die sich im Internet kennenlernen, es geht um Jugend- und Waffengewalt, um die Macht des Internets und Fremdenfeindlichkeit. Wenn den Streifen ein Hauch von Hollywood umgibt, dann deshalb, weil die amerikanische Produktionsfirma Illuminar Motion Pictures dort ihren Sitz hat und der preisgekrönte Filmemacher Bobby Emprechtinger hinter dem Projekt steht. Der in Salzburg geborene Emprechtinger lebt seit seiner Jugend in Amerika und scheint ein ziemlich bunter Vogel zu sein. Er soll als professioneller Tänzer gearbeitet und ein Modelabel in Los Angeles mit aufgebaut haben. Als Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur hat sich Emprechtinger in der unabhängigen Filmszene einen Namen gemacht und wurde bei Festivals in Hollywood mehrfach mit Preisen bedacht.

Als Filmemacher habe Emprechtinger mit Schauspielern wie Eric Roberts (Bruder von Julia Roberts) und Danny Trejo („From Dusk till Dawn“) zusammengearbeitet, erzählt Danny Mendes, die Emprechtinger bei der Fashion Week in Berlin im vergangenen Herbst kennengelernt hat. Jetzt gehört die Duisburgerin zum deutschen Produktionsteam von „Parallel Path“. „In zwei Wochen drehen wir in Moers“, kündigt sie an. „In einer kleinen Stadt ist der Zugang zu den Behörden direkter, unkomplizierter und unbürokratischer, als in einer größeren Stadt wie zum Beispiel Düsseldorf oder Köln. Die Stadt Moers war direkt begeistert und freut sich, uns Filmschaffende aus der Nachbarschaft zu unterstützen.“ Wo genau in Moers gefilmt wird, verrät Mendes nicht, damit nicht zu viele Schaulustige am Set stören.

Info Emma Thompson drehte vor vier Jahren in Moers Drehort Moers ist nicht zu ersten Mal Drehort für einen Film. So wurden Mitte 2015 im ehemaligen Hafthaus Szenen für den Kinofilm „Alone in Berlin“, nach dem Roman „Jeder stirbt für sich allein“ von Hans Fallada, aufgenommen. Prominenz Star am Set war die britische, zweimal mit dem Oscar ausgezeichnete Schauspielerin Emma Thompson.

„Parallel Path“ entsteht zunächst als Kurzfilm. „Wir wollen ihn bei der Berlinale und anderen Festivals zeigen“, sagt Danny Mendes. Ob anschließend ein ausgewachsener Spielfilm aus dem Projekt wird, hängt auch davon ab, wie viel Geld zusammenkommt. Wer will und kann, darf die Filmproduktion finanziell unterstützen. Crowdfunding nennt man diese Art der „Schwarmfinanzierung“ heutzutage. Auf der Crowdfunding-Plattform www.indiegogo.com/projects/parallel-path-film gibt es die Möglichkeit, sich als Finanzier einzutragen. Wer Geld spendet, kann – je nach Spendensumme – als Dank Fan-Artikel wie Tassen oder T-Shirts, aber zum Beispiel auch einen Besuch am Set oder bei der Premiere erhalten.